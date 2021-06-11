Молодость. Труд. Романтика! В Бобруйске прошло открытие трудового семестра-2021

В городском парке культуры и отдыха прошла торжественная церемония открытия III трудового семестра, в котором приняли участие учащиеся девяти колледжей Бобруйска. Более 500 человек нынешним летом будут трудится на предприятиях нашего города и Могилевской области. Примечательно, что в 77-ю годовщину освобождения Беларуси и Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков студенческим отрядам будут присвоены имена Героев Советского Союза.

– Студотрядовское движение – одно из основных направлений молодежной политики государства. Оно является мощной, движущей и образующей силой в экономике нашей страны. Студенческие отряды играют большую роль не только в развитии предприятий нашего города. Это также своеобразная кузница кадров, которая дает возможность освоить выбранные вами профессии и получить новые – что, конечно, же пригодится в дальнейшей жизни. И немаловажно то, что у вас есть прекрасные шансы получить финансовые средства за свою работу. Желаю вам успеха, заряда бодрости, энергии, позитива на весь третий трудовой семестр, найти новых, верных и добрых друзей, – отметила Наталья САКУН, заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома.

После торжественной линейки ребята приняли участие в благоустройстве территории парка в рамках республиканской акции «Труд –крут!».