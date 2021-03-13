Минский «Локомотив» стал победителем «Золотой шайбы»

Сильнейшей на республиканских соревнованиях среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» в дивизионе «А» на призы Президента Беларуси (младшая возрастная группа 2008-2009 годов рождения) стала команда из Октябрьского района Минска «Локомотив». В финале она переиграла «Торнадо» из Заводского района Минска со счетом 9:1

Всего в финальном турнире, прошедшем 10-13 марта в Бобруйске, приняли участие семь сильнейших команд со всей Беларуси. Бронзовые награды достались "Олимпийцу" из Бреста, который в матче за третье место победил «Шкловские льдины» (Шкловский р-н.) — 11:4.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

1 место - «Локомотив-Минск» (Октябрьский р-н., г. Минск)

2 место - «Торнадо» (Заводской р-н., г. Минск)

3 место - «Олимпиец» (г. Брест)

4 место - «Шкловские льдины» (Шкловский р-н., Могилевская обл.)

5 место - «Принеманские ястребы» (Октябрьский р-н., г. Гродно)

6 место - «Космос» (г. Витебск)

7 место - «Зубры» (Центральный р-н., г. Гомель).