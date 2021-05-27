Милиционер батальона Бобруйского отдела охраны – призер чемпионата страны по тяжелой атлетике
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В Гродно в легкоатлетическом манеже ЦСК «Неман» стартовал чемпионат страны по тяжелой атлетике, который собрал представителей всех областей и г. Минска.
Молодой сотрудник, милиционер батальона Бобруйского отдела охраны младший сержант милиции Юлиан Курлович занял второе место среди мужчин в весовой категории до 89 кг. с суммой двоебория (рывок и толчок) 340 кг., что является критерием для аттестации в основной состав национальной команды Республики Беларусь.
Юлиан Кулович заявлен в составе сборной команды Республики Беларусь для участия в Чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет, который пройдет в сентябре месяце в Финляндии.
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