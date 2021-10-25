Методисты Центра Покрова встретились с молодежью Бобруйска

20 октября заместитель директора СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» Кристина Новоселова и методист Центра Надежда Полякова встретились с юношами и девушками — воспитанниками Государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодёжи Бобруйска».

Ребята познакомились с деятельностью Центра «Покрова». После знакомства, в игровой форме, участники встречи обсудили очень важные вопросы:

— какие мечты и желания для человека истинны и важны, а какие второстепенны;

— как понять ценность своей мечты для меня в будущем;

— как часто надо думать о будущем.

Далее ребятам была предложена игра-диалог «Любовь# Семья# Счастье#». Юноши и девушки решали проблемные ситуации в ходе игры, спорили, доказывали свою точку зрения, оспаривали мнение оппонентов по игре. Самые активные игроки были награждены. Прощаясь, ребята благодарили за интересную встречу, высказывали надежду на дальнейшие встречи.