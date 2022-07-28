Меры профилактики африканской чумы свиней

Африканская чума свиней – высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризу­ющаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровоизлияниями во внутренних органах.

Возбудитель АЧС – вирус, устойчивый к физическому и химическому воздействию. Сохраняется в трупах свиней до 10 недель, в навозе – до 5 месяцев и более, в почве – в зависимости от времени года от 4 до 5 месяцев. В замороженном мясе, копченой колбасе вирус сохраняется до 4 месяцев.

К африканской чуме восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Погибают 100% заболевших свиней. Африканская чума свиней не представляет опасности для здоровья людей.

Клинические признаки заболевания

Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 2 до 22 суток.

Больные животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются, передвигаются и быстро устают. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, усилена жажда. На коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют (резко выраженный цианоз кожи). Супоросные больные матки абортируют. Гибель наступает через 1-3 дня после появления первых признаков болезни.

Средств для лечения и профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано.

Рекомендации

– Соблюдать требования правил при содержании свиней (ветеринарно-­санитарные правила постановления Совета Министров РБ 29.08.2013 №758).

– Ограничить перемещение животных с контролем состояния их здоровья.

– Исключить доступ птиц, собак, кошек в помещения и места складирования кормов.

– Не допускать посещения личных подворий посторонними лицами.

– Исключить кормление свиней кормами животного происхождения, пищевыми отходами без тепловой обработки (проварки), не допускать скармливания травы, скошенной в местах обитания диких кабанов (лес, поймы рек, луга, овраги и т.д.), не использовать для поения животных воду из водоемов, протекающих рядом с лесными массивами).

– Приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием.

– Не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней.

– Извещать ветеринарных специалистов обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания свиней: ­ветеринарно-санитарное учреждение «Бобруйская городская ветеринарная станция» – 70-83-34 (по рабочим дням – понедельник-пятница с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30).