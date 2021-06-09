Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, 1 июня состоялись в учреждениях культуры

В первый день лета - 1 июня в учреждениях культуры города детям подарили праздничное, веселое настроение, радость и яркие эмоции.

В художественной галерее государственного учреждения культуры «Бобруйский художественный музей» 1 июня состоялась церемония награждения памятными сувенирами и дипломами победителей и участников Международного молодежного конкурса «Река дружбы», который проводился в Китайской Народной Республике.

По итогам конкурса 1-е место было присвоено ученице государственного учреждения образования «Детская школа изобразительных искусств им. В.А.Домарада г. Бобруйска» (далее – школа искусств) Василько Софии, 2-е места заняли также ученицы школы искусств - Каленкович Мария и Фомова Дарья, 3-е место разделили ученица школы искусств Голубева Елизавета и воспитанники государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» Илюхина Мария и Кураленко Арина.

Награды также были вручены участникам конкурса: ученицам школы искусств - Верес Кире, Зима Александре, Борбут Дарье, воспитаннику государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» Вергей Артуру.

На конкурс в Китай в соответствии с условиями конкурса были отобраны и отправлены 10 тематических рисунков.

Победители конкурсно-выставочного проекта «Открытка ветерану», посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, также были награждены 1 июня в художественной галерее государственного учреждения культуры «Бобруйский художественный музей».

Ценные подарки и дипломы были вручены: Шепелевич Анжелике, учащейся государственного учреждения образования «Детская школа изобразительных искусств им. В.А.Домарада г. Бобруйска», воспитаннику государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» Архипенко Геннадию, занявшим 1-е место; воспитанницам государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» Чекмаревой Оксане и Гузненок Анне, занявшим 2-е место; учащейся государственного учреждения образования «Средняя школа №30 г. Бобруйска» Грущанской Елизавете и воспитаннику государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска» Алексееву Георгию, занявшим 3-е место.

Для участия в конкурсе были представлены 156 открыток в различной технике исполнения: аппликация, скрапбукинг, коллаж, вытинанка, бумагокручение, живопись, графика, акварель, смешанная техника.