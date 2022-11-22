Медик назвала способ справиться с зависимостью от сахара

Сахар негативно влияет на многие системы организма, поэтому его употребление нужно свести к минимуму. О том, как это сделать достаточно легко, в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказала доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.



По словам доктора, для поддержания здоровья важно исключить из рациона по возможности все легкоусвояемые углеводы.

– Важен отказ не только от сахара, но и от всех легкоусвояемых углеводов, которые содержатся в белом шлифованном рисе, выпечке и картофеле. Сахар плохо влияет на весь организм, особенно на сосуды, поджелудочную железу и печень, – обратила внимание Татьяна Шаповаленко.

Наряду с этим доктор раскрыла простой способ справиться с зависимостью от сахара.

– Сахар – это фактически наркотик. Отучить себя от сладких продуктов можно одним простым способом: нужно максимально уменьшить количество сахара в употребляемой пище. Есть масса заменителей, которые дают ощущение сладости, но позволяют не употреблять большое количество углеводов, – отметила Татьяна Шаповаленко.

К слову, ранее заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова назвала обманчиво безобидную привычку, которая незаметно ухудшает состояние здоровья и разрушает структуру головного мозга. Речь идет об употреблении сладкого чая с десертами.