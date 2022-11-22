Медик назвала способ справиться с зависимостью от сахара

Сахар негативно влияет на многие системы организма, поэтому его употребление нужно свести к минимуму. О том, как это сделать достаточно легко, в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказала доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.
По словам доктора, для поддержания здоровья важно исключить из рациона по возможности все легкоусвояемые углеводы.
Наряду с этим доктор раскрыла простой способ справиться с зависимостью от сахара.
– Сахар – это фактически наркотик. Отучить себя от сладких продуктов можно одним простым способом: нужно максимально уменьшить количество сахара в употребляемой пище. Есть масса заменителей, которые дают ощущение сладости, но позволяют не употреблять большое количество углеводов, – отметила Татьяна Шаповаленко.
К слову, ранее заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова назвала обманчиво безобидную привычку, которая незаметно ухудшает состояние здоровья и разрушает структуру головного мозга. Речь идет об употреблении сладкого чая с десертами.