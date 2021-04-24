Матч второго тура чемпионата Беларуси среди команд первой лиги между бобруйской “Белшиной” и “Нафтаном” из Новополоцка завершился вничью со счетом 1:1
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