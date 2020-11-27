Лукашенко: коронавирус может остаться навсегда, поэтому нам надо производить свою вакцину

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в стране должны научиться производить свою вакцину от коронавируса. Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что российское руководство предложило Беларуси штамм вакцины, чтобы в стране смогли организовать ее производство. Поучаствовать в финансировании хотел и российский бизнес.

"Но я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. У нас предприятия могут производить эту вакцину, - отметил Александр Лукашенко. - Еще непонятно, может, эта зараза останется навсегда и нам, как от гриппа, придется прививаться. Поэтому надо произвести эту вакцину".

Президент подчеркнул, что в Беларуси найдут возможность, чтобы организовать производственную линию на базе предприятия "Белмедпрепараты".