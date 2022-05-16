Лучшего пионера страны определят 19 мая в Минске

Лучшего пионера страны определят 19 мая в рамках празднования 100-летия пионерского движения в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"На главной сцене НВЦ "БелЭкспо" встретятся лидеры БРПО из 7 регионов Беларуси и презентуют свой сценический талант членам жюри, в качестве которых выступят представители Министерства образования, Министерства культуры, Молодежного театра эстрады, Студент года-2021 и председатель детской палаты Центрального совета БРПО, - рассказала Александра Гончарова. - Помимо этого, работы конкурсного задания "IQ-презентация" можно будет оценить на кластере "Лидер 21 века", где пройдет выставка оригинальных конструкций и механизмов, разработанных командой претендентов на победу".

По итогу дня состоится награждение всех участников дипломами победителей в различных номинациях. Лучший пионер страны станет обладателем диплома Гран-при, а председатель Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова вручит лауреату нагрудный знак "Всегда готов!".

VII Республиканский смотр-конкурс "Лидер года-2022" проводится с целью выявления и распространения опыта успешной работы лидеров, формирования в общественном и индивидуальном сознании позитивного образа юного лидера. Финал в номинации "Пионер года" предполагал 4 конкурсных задания: визитка "Лидер будущего", "TikTok-портфолио", "IQ-презентация", "Талент".

19 мая 1922 года решением Всероссийской конференции комсомола для организации детей в возрасте от 9 до 14 лет была создана пионерская организация. На современном этапе незыблемые традиции движения в нашей стране продолжает Белорусская республиканская пионерская организация, которая является самой массовой детской организацией в стране.