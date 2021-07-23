Любители активного долголетия Бобруйска приняли участие в фестивале «SuperStar»
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Спортивный праздник прошел на территории Бобруйского гор(рай)отдела по ЧС. Участниками стали команды территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района города.
Как рассказали в МЧС, командам необходимо было показать себя в конкурсах и в эстафете с элементами скандинавской ходьбы.
- Участникам квеста пришлось столкнуться с немалыми испытаниями: отгадать загадки, прикрутить пожарный извещатель, правильно собрать ртуть, выбрать огнетушащие средства, попасть на конус спасательным кругом. Помогали пенсионерам в этом юные спасатели из БМООСП, - рассказали в МЧС.
Первой в состязании стала команда «Оптимисты». Участники получили от спасателей дипломы и сувениры.
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