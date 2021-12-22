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COVID-19

Листки нетрудоспособности контактам первого и второго уровня по COVID-19 с 22 декабря не выдают

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Листки нетрудоспособности контактам первого и второго уровня по COVID-19 с 22 декабря не выдают

Соответствующее разъяснение размещено на сайте Минздрава.

Постановлением Совета Министров №727 от 17 декабря 2021 года изменены подходы к требованию соблюдения самоизоляции. Документ вступает в силу с 22 декабря и предусматривает применение самоизоляции исключительно в отношении граждан, имеющим инфекцию COVID-19, исключая определение контактов I и II уровней.

«Из документа следует, что возможность выдачи листка нетрудоспособности на период пребывания в самоизоляции сохраняется только в отношении граждан, которым установлен диагноз COVID-19», - пояснили в Минздраве.

Таким образом, оснований для выдачи листков нетрудоспособности контактам первого и второго уровня с 22 декабря уже нет. «Необходимо исключить выдачу листков нетрудоспособности гражданам, находящимся в самоизоляции, по основаниям, действующим до вступления в силу постановления Совета Министров №727 от 17 декабря 2021 года», - отметили в Минздраве.

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