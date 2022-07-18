Лето — лучшее время, чтобы позаботиться о здоровье

Главными союзниками в укреплении организма являются солнце, свежий воздух, вода, здоровая еда. Рассказываем, как использовать их максимально эффективно.

Принимать солнечные ванны

Солнечные ванны дают не только красивый загар, но и укрепляют имму­нитет, улучшают состояние кожи, повышают настроение. Помните, что наиболее безопасное время их приема — до 11 часов утра и после 16 часов вечера. Обязательно используйте солнцезащитные средства, головной убор и солнцезащитные очки.

Гулять по тропе здоровья

Ходьба босиком укрепляет иммунитет, нормализует артериальное давление, снижает риск заболевания простудой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, является профилактикой плоскостопия. Летом очень приятно погулять по зеленой травке или теплому песку. Не отказывайте себе в этом удовольствии. На подошве наших ног множество нервных окончаний, которые активируются при ходьбе босиком.

Вести активный образ жизни

В летнее время благодаря протяженному световому дню легче просыпаться утром и оставаться бодрым вечером. Это самый лучший сезон для активных физических нагрузок на свежем воздухе. Например, можно заниматься каким-либо видом спорта или просто прогуливаться. Физические нагрузки необходимы организму. Они укрепляют мышцы, ускоряют кровообращение, помогают выработке эндорфина – гормона удовольствия и счастья. Не забывайте о «фитнесе на грядках» на даче или в саду. Но помните, что людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, и всем старше 60 лет нужно стараться избегать работы в наклон, вниз головой, так как это усиливает приток крови к голове и может при­вести к кровоизлияниям в сетчатку глаза или инсультам.

Бороться со стрессом

Ежедневные прогулки по лесу или парку в течение 20-30 минут избавят от негативных мыслей, помогут улучшить настроение, подарят минуты радости. Ходите на работу пешком (хотя бы часть пути, если живете далеко от работы). Непродолжительные прогулки вечером помогут быстро заснуть.

Закаляться

Закаленный человек легко переносит жару и холод, его организм быстро адаптируется к изменению атмосферного давления и не зависит от перемен погоды. Контрастный душ – лучший способ закаливания, а лето – самое благоприятное время для этого. Принимая контрастный душ, вы мгновенно почувствуете жизненную энергию и прилив сил. Начинать следует с комфортной температуры воды, постепенно снижая ее. Контрастный душ обязательно заканчивайте прохладной водой.

Делать природные ингаляции

Летом проводите выходные за городом. Отправляйтесь на дачу, к водоему или в лес. Дышите свежим воздухом. Природные ингаляции помогают при переутомлении, решают проблемы с дыхательной системой.

Составить летнее меню

Дары лета, богатые витаминами, помогут укрепить иммунитет. Он сможет выдержать любые нагрузки зимой. На вашем столе должны быть овощи и ягоды, которые содержат антиоксиданты, например, томаты, сладкий перец, красный виноград, черешня, смородина, клубника, облепиха. Не забывайте о свежих овощных соках, особенно из моркови и тыквы. Зелень – укроп, петрушка, сельдерей – тоже обязательно должна быть на вашем столе. Замените тяжелый ужин разнообразными холодными супами, такими как гаспачо, окрошка, свекольник. На перекус, вместо шоколадки, съедайте огурец или яблоко.

Эти простые способы помогут укрепить организм. Заботьтесь о себе и будьте здоровы!