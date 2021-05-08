Легкоатлетическая эстафета прошла в Бобруйске
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По улицам Бобруйска прошла легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Бабруйскае жыццё".
Кто стал победителем и призером - читайте в ближайшем выпуске газеты.
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