Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Культура

Легендарные «Серебряные крылья» покажут повторно

13 0

Легендарные «Серебряные крылья» покажут повторно

11 мая в 18:00 состоится дополнительный показ баллады «Серебряные крылья». Это история о необычном мальчике, который поверил в чудо и обрёл настоящее счастье. Спектакль подойдёт для семейного просмотра!

Билеты вы можете приобрести в кассе театра и на нашем сайте (раздел «Афиша и билеты»).

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »