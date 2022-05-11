Легендарные «Серебряные крылья» покажут повторно

11 мая в 18:00 состоится дополнительный показ баллады «Серебряные крылья». Это история о необычном мальчике, который поверил в чудо и обрёл настоящее счастье. Спектакль подойдёт для семейного просмотра!

Билеты вы можете приобрести в кассе театра и на нашем сайте (раздел «Афиша и билеты»).