Легендарные «Серебряные крылья» покажут повторно
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11 мая в 18:00 состоится дополнительный показ баллады «Серебряные крылья». Это история о необычном мальчике, который поверил в чудо и обрёл настоящее счастье. Спектакль подойдёт для семейного просмотра!
Билеты вы можете приобрести в кассе театра и на нашем сайте (раздел «Афиша и билеты»).
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