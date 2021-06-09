Футболисты «Белшины» провели тренировку для воспитанников детского дома

Традиционная предматчевая тренировка футболистов «Белшины» перед игрой с ФК ГОБЖД прошла немного не в традиционном формате. На базу клуба были приглашены воспитанники Бобруйского детского дома.

На поле вместе с профессиональными футболистами вышли еще 11 игроков возрастом и классом поменьше. Разминка, несколько серий упражнений, мастер-класс и сама игра, в которой, как и положено, побеждает дружба. А дружат «красно-черные» с этими детишками с 2019 года.

– По инициативе самих футболистов сегодня организована вот такая открытая предматчевая тренировка, – отметил генеральный директор ФК «Белшина» Виталий Былинин. – На этот раз мероприятие приурочено Дню защиты детей. Вы сами видите, насколько оно интересно этим мальчишкам – нашим постоянным болельщикам, а возможно и будущим футболистам.

Поделился впечатлениями и капитан команды Алексей Харитонович:

– По большому счету, для нас это обычная предматчевая тренировка, но проходит она в более лайтовом режиме. Настроение у всех приподнято. Ждем ребятишек и на трибунах стадиона «Спартак».

А закончилось мероприятие для мальчишек, как и положено, сытным обедом в летнем кафе ресторана «Юбилейный» при поддержке спонсоров и партнеров футбольного клуба «Белшина» – ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», СОО «Oasis group», без которых бы не состоялось данное мероприятие.. Пока юные болельщики подкреплялись пиццей с соком, пару слов сказала социальный педагог детского дома Оксана Гапеева:

– Мы уже давно ходим с детьми на стадион и болеем за свою «Белшину». К сожалению, в минувшем году из-за пандемии эта традиция была нарушена. А ко Дню защиты детей наших воспитанников всегда ждут подарки от шефов – фрукты, канцелярские принадлежности, игрушки, или вот такая тренировка, как сегодня. Спасибо им большое!