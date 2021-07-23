Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 24 июля

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов тепла.