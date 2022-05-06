«Кожаный мяч» собрал более 300 юных бобруйчан
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Городские зональные соревнования среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба собрали более трёхсот юных бобруйчан.
Фото Александра Анташкевича
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