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Спорт

«Кожаный мяч» собрал более 300 юных бобруйчан

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«Кожаный мяч» собрал более 300 юных бобруйчан

Городские зональные соревнования среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба собрали более трёхсот юных бобруйчан.

Фото Александра Анташкевича

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