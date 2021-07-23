Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 23 июля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1103 пациента с COVID-19, выписаны 1166. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 438 767 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 432 655 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3376 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 976 тестов. Всего в стране проведено 7 168 204 теста.