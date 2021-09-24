Консультирование по вопросам иммунопрофилактики COVID-19 и гриппа проведут аптеки Могилевской области

С 22 по 30 сентября санитарно-эпидемиологическая служба области совместно с аптечной сетью Могилевского РУП «Фармация», а также аптеками негосударственной формы собственности, организует консультирование населения по вопросам вакцинации против COVID-19 и гриппа. Акция приурочена к Всемирному Дню фармацевта, отмечаемому 25 сентября, и пройдет под девизом «Ваше здоровье – Наша забота».

В рамках акции в аптеках Могилевской области любой желающий сможет получить консультацию специалистов по вопросам указанной тематики.

Подробнее о времени проведения акции и аптеках, которые подключатся к консультированию, можно узнать на официальных сайтах и информационных стендах территориальных центров гигиены и эпидемиологии. Соответствующие объявления также разместят и интернет-порталы организаций здравоохранения, исполкомов, а также непосредственно аптеки, в которых будет организовано консультирование.

Мероприятия организуются с соблюдением всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий по минимизации риска распространения инфекции COVID-19.

по материалам Mogilevnews