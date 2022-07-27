Конкурс вокального мастерства «Пой, страна родная» переносится на 10 сентября

Конкурс, запланированный 30 июля в городском парке культуры и отдыха, переносится на 10 сентября. Соответствующее объявление опубликовано в официальном Instagram-аккаунте учреждения культуры.

Организаторы добавили: «Это связано с недостаточным набором участников. Приносим извинения за доставленные неудобства».