Бобруйчан приглашают на конкурс вокального искусства

Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
30 июля в 12.00 в городском парке культуры и отдыха состоится конкурс вокального искусства «Пой, страна родная». Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала Екатерина Матюшонок, редактор Интернет-ресурса ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска».
Конкурс пройдет в двух возрастных категориях – 11-17 (включительно) лет и 18 лет и старше. «Все победители получат дипломы и ценные призы», – добавила Ольга Огур, художественный руководитель парка.
Телефон для справок: 73-15-15.
Информация! Аттракционы в парке будут работать с 11.00 до 21.00.
Виктор ЧАБАН, фото автора.
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