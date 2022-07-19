Бобруйчан приглашают на конкурс вокального искусства

30 июля в 12.00 в городском парке культуры и отдыха состоится конкурс вокального искусства «Пой, страна родная». Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала Екатерина Матюшонок, редактор Интернет-ресурса ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска».

Конкурс пройдет в двух возрастных категориях – 11-17 (включительно) лет и 18 лет и старше. «Все победители получат дипломы и ценные призы», – добавила Ольга Огур, художественный руководитель парка.

Телефон для справок: 73-15-15.

Информация! Аттракционы в парке будут работать с 11.00 до 21.00.

Виктор ЧАБАН, фото автора.