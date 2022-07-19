Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

АфишаОбщество

Бобруйчан приглашают на конкурс вокального искусства

22 0

Бобруйчан приглашают на конкурс вокального искусства

30 июля в 12.00 в городском парке культуры и отдыха состоится конкурс вокального искусства «Пой, страна родная». Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала Екатерина Матюшонок, редактор Интернет-ресурса ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска».

Конкурс пройдет в двух возрастных категориях – 11-17 (включительно) лет и 18 лет и старше. «Все победители получат дипломы и ценные призы», – добавила Ольга Огур, художественный руководитель парка.

Телефон для справок: 73-15-15.

Информация! Аттракционы в парке будут работать с 11.00 до 21.00.

Виктор ЧАБАН, фото автора.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »