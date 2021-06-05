Коллекцию тульских самоваров представили в Бобруйском художественном музее

Выставка «Тульский самовар. От древности до современности» открылась в Бобруйском художественном музее. В экспозиции представлено более 50 самоваров из частной коллекции Андрея Сайкова. Андрей Михайлович – уроженец Бобруйска, а ныне живет в Туле. Он не только коллекционирует разнообразные самовары, но и сам увлекся их производством. Старинные экспонаты и современные уникальные образцы, созданные мастером, увидят бобруйчане на выставке. Команда сотрудников художественного музея дополнила экспозицию прекрасными иллюстративными и информационными материалами.

Подробнее о выставке, самоварах и увлечении коллекционера читайте в интервью с Андреем Сайковым в ближайшем номере «Бабруйскага жыцця».