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Классический балет и современная хореография. В театре им. В.И. Дунина-Марцинкевича прошел гала-концерт звезд белорусского балета

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Классический балет и современная хореография. В театре им. В.И. Дунина-Марцинкевича прошел гала-концерт звезд белорусского балета

 

Фото Виктора ЧАБАНА.

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