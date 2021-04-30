Киберпреступность в Беларуси растет, и милиция должна этому противодействовать – Резенков

Тенденция к росту преступлений в сфере кибербезопасности вынуждает милицию адекватно реагировать и противодействовать этому негативному явлению. Об этом заявил журналистам Дмитрий Резенков, назначенный сегодня главой государства на должность начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома.

В качестве основной задачи в новой должности Дмитрий Резенков назвал обеспечение общественной безопасности граждан, охрану их жизни и здоровья. Эти же задачи ему приходилось выполнять и в прежней должности первого замначальника УВД Витебского облисполкома. "Нет разницы - Витебская или Гродненская область. Для нас все граждане равны. Но в каждой области, конечно, есть своя специфика. Витебская область немного спокойнее в плане протестных акций, Гродненская область - чуть активнее", - отметил он.

По его словам, сегодня есть общая для всех регионов тенденция - смещение преступности из объективной реальности в кибернетическую плоскость. "Число преступлений по линии уголовного розыска снижается. В Витебской области, например, оно на 20% снизилось. Если брать киберпреступность, то она увеличивается в разы. Это говорит о том, что сегодня мы переходим на новый уровень, и мы должны обеспечить противодействие преступности уже на новом уровне", - пояснил Дмитрий Резенков. В связи с новыми вызовами и угрозами в милиции создаются новые подразделения и на вопрос журналистов, готовы ли сотрудники МВД справиться с ситуацией, глава УВД уверенно ответил: "Так точно".

"Задачи, поставленные главой государства, будут выполнены, - заверил Дмитрий Резенков. - Для этого у нас все есть".