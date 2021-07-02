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Здоровье

Кардиолог призвала белорусов следить за своим липидным статусом

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Кардиолог призвала белорусов следить за своим липидным статусом

Учитывая высокую заболеваемость населения Беларуси ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда, необходимо обсуждение такого фактора риска, как дислипидемия, заявила журналистам заведующая отделом консультативной работы и профилактической кардиологии Республиканского научно-практического центра "Кардиология" врач-кардиолог кандидат медицинских наук, доцент Елена Медведева.

"Необходимо остановиться на таком важном факторе, как дислипидемия. Наши пациенты привыкли спрашивать в основном об уровне холестерина, при этом часто не знают, что не одним холестерином обусловлен риск (сердечно-сосудистых заболеваний. - Прим. БЕЛТА). Известно, что ключевым инициирующим событием атерогенеза (развитие атеросклероза) является накопление холестерина (ХС) липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП) в стенке артерий. Именно эти липиды низкой плотности откладываются в стенке сосуда и приводят в дальнейшем к развитию атеросклеротических бляшек. Поэтому помимо общего холестерина обязательно нужно обращать внимание на липиды низкой плотности", - сказала Елена Медведева.

Кардиолог обратила внимание, что высокий холестерин, как и высокое давление у части пациентов, может не давать о себе знать, то есть у пациентов абсолютно отсутствуют какие-либо жалобы. "Как, в частности, с артериальной гипертензией - надо просто планово измерять давление. Так же и с холестерином: если вы не возьмете биохимический анализ крови с липидным спектром, вы не узнаете, что происходит с факторами риска. Особенно обращаю на это внимание людей, у которых отягощена наследственность по каким-либо сердечно-сосудистым заболеваниям", - сказала Елена Медведева.

"Если у кого-то в роду были инфаркты, особенно в раннем возрасте, артериальная гипертензия, внезапная смерть, обязательно сдавайте биохимический анализ крови, причем не только с определением общего холестерина. Там пять показателей - каждый должен быть оценен врачом", - подчеркнула врач.

Необходимо обратить внимание и на такую форму нарушения липидного обмена, как семейная гиперхолестеринемия (СГХС) - заболевание, сопровождающееся значительным повышением уровня ХС ЛНП в крови и, как следствие, преждевременным развитием и прогрессирующим течением атеросклероза, как правило, в молодом возрасте.

"Если мы это не выявляем или выявляем не вовремя и не начинаем назначать статины этой категории пациентов, то буквально к 30 годам мы можем получить сразу дебют развития ишемической болезни сердца в виде или инфаркта миокарда, или еще хуже - внезапной сердечной смерти. По сути, нам надо выявить эту патологию и назначать статины в обязательном порядке. Таким образом, мы этим пациентам с семейной гиперхолестеринемией можем дать дополнительно 20 лет полноценной жизни", - сказала Елена Медведева.

С учетом множества мифов в отношении статинов, она обратила внимание докторов на важность их назначения. "Если у пациента приняли решение отменить статины, то мы на 20% увеличиваем риск развития инфаркта, причем на 18% - фатального. Эти осложнения развиваются достаточно быстро, не через 20 лет, это может наблюдаться буквально в течение двух лет", - подчеркнула она.

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