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Общество

Акция «Каникулы без дыма и огня» прошла в детском лагере «Бобренок»

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Акция «Каникулы без дыма и огня» прошла в детском лагере «Бобренок»

В лагере «Бобренок» прошла  акция «Каникулы без дыма и огня!» с участием бобруйских спасателей.

Ребятам в ходе беседы напомнили про основные правила безопасного поведения в летний период. Так, спасатели заострили внимание на посещении лесов и напомнили, что для безопасной прогулки необходимо ярко и защищенно одеться и взять с собой спички, бумагу, воду, заряженный гаджет. А так как многие лето проводят дома или у бабушки не лишне было напомнить быть крайне осторожными с электроприборами, газовой плитой, не баловаться с огнем, не играть на подоконниках, быть внимательным на игровых площадках и вблизи дорог.

Спасатели рассказали, что в случае обнаружения беды, будь то пожар или тонущий на воде, необходимо срочно звать взрослых на помощь или звонить по 112.

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