Как же много сделал этот «некультурный» человек. О чем рассказали киноафиши прошлого века

Давайте представим себе довоенный бобруйский кинотеатр «Товарищ», где наши земляки наслаждались произведениями «важнейшего из искусств», сопереживая героям мелодрам, смеясь удачным шуткам комедий и запоминая становившиеся популярными песни из фильмов. Несомненно, среди полюбившихся публике картин были и киноленты режиссера Ивана Пырьева, 120-летие со дня рождения которого отмечается сегодня.

Дебют

Но не все сразу стало получаться в кинематографе у будущего народного артиста СССР. Уроженец Алтайского края, Иван Александрович, прежде чем стать киношником, послужил в Красной Армии, в 1923 году окончил актерское отделение Государственных экспериментальных театральных мастерских-студии В.Э. Мейерхольда (Гэктемаса), учился там же на режиссерском отделении, был актером 1-го Рабочего театра Пролеткульта. Только в 1925-м пришел он в кино, начав работать, между прочим, с одним из зачинателей белорусской кинематографии Юрием Таричем, поставившим наш первый национальный игровой фильм «Лесная быль» по повести Михася Чарота.

Первые же постановки Ивана Пырьева «Посторонняя женщина» (1929), «Государственный чиновник» (1931) были сатирическими комедиями, высмеивавшими бюрократизм и мещанство. Тогда же вышел на экраны черно-белый немой фильм «Понятая ошибка» (другие названия «Деревня последняя», «Кому пути, кому дороги», «Дальняя деревня»), повествовавший о классовой борьбе в деревне во время создания первых колхозов. Работу над картиной начал Пырьев, но в процессе работы его отстранили от постановки «за противопоставление интересов картины интересам государства». Работу над фильмом завершил режиссер Владимир Штраус.

Неудачной лентой оказался и «Конвейер смерти» (другое название «Товар площадей») – драма, снятая режиссером в 1932 году по сценарию Михаила Ромма и рассказывавшая о судьбе трех девушек в годы мирового кризиса в Германии. Однако эту кинокартину отправили «на полку» за то, что она, по мнению киночиновников, оказалась слишком длинной, невнятной и плохо показывала борьбу с фашизмом. Не получилось реабилитироваться Пырьеву и после постановки через четыре года фильма «Партийный билет». Более того, он не понравился партийному руководству страны и послужил причиной увольнения Ивана Александровича с «Мосфильма».

Признание

Значительный период творческой жизни режиссера Ивана Пырьева был связан с созданием фильмов, утверждавших жанр музыкальной кинокомедии. Картины «Богатая невеста» (1938), «Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941), «В шесть часов вечера после войны» (1944), «Сказание о земле Сибирской» (1948), «Кубанские казаки» (1950) проникнуты жизнеутверждающим пафосом и лиризмом, ярким темпераментом. Они красочны, музыкальны, близки русскому фольклору, рассказывают о жизни и труде советских колхозников, воинов. В «Богатой невесте» звучат песни композитора Исаака Дунаевского на стихи Василия Лебедева-Кумача. За «Трактористов» в 1941 году режиссер Иван Пырьев, актеры Николай Крючков и Марина Ладынина были удостоены Сталинской премии I степени в области литературы и искусства. И эти же ленты стали первыми в ряду мифологизировавших колхозный быт, изображавших идеализированную картину на экране. «Кубанские казаки» – советская музыкальная комедия, снятая на ордена Ленина киностудии «Мосфильм» в 1949 году Иваном Пырьевым по сценарию Николая Погодина. Идея ее создания пришла к режиссеру после работы над фильмом «Сказание о земле Сибирской».

Известный режиссер Сергей Соловьев так говорил об этом фильме: «Стиль выдающихся картин «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки» – это грандиозно правдивая энергетика империи». В 1942-м Иван Пырьев поставил один из первых фильмов о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны «Секретарь райкома», удостоенный Сталинской премии II степени 1943 года.

В 1950-1960 годы Иван Пырьев создал документальный фильм «Мы за мир» (1952) и фильмы, посвященные современной действительности: «Испытание верности» (1954), «Наш общий друг» (1962), «Свет далекой звезды» (1965). Новые, неожиданные грани таланта режиссера, склонность к раскрытию социальных конфликтов, к углубленному драматизму раскрылись в его работах над экранизацией произведений Ф.М. Достоевского. Иван Александрович поставил (был также сценаристом) фильмы «Идиот», «Белые ночи» (1960), «Братья Карамазовы» (1969). Последняя картина стала финишной в карьере режиссера, скоропостижно скончавшегося до завершения создания фильма. Третью серию за него снимали исполнители главных ролей Михаил Ульянов и Кирилл Лавров. И она же была номинирована на премию «Оскар» в 1969 году как лучший фильм на иностранном языке, тогда же получила специальный приз на 6-м Международном кинофестивале в Москве и стала лучшим фильмом по опросу журнала «Советский экран» в 1970 году. В 1969-м Ивану Пырьеву также был посмертно присужден специальный приз жюри «За выдающиеся заслуги в развитии киноискусства». Так окончил жизненный путь знаменитый кинематографист, возглавлявший в 1957-1965 годах Союз работников кинематографии СССР, ряд лет руководивший киностудией «Мосфильм» и творческим объединением «Луч». Он был обласкан вниманием власти и любовью зрителей, получив шесть (!) Государственных премий СССР, три ордена Ленина, четыре других ордена и множество медалей.

Конец

Но, как у любого земного человека, были у Ивана Александровича и недоброжелатели, сокращавшие его век на этом свете. Вот что, например, писал кинорежиссер Михаил Ромм министру кинематографии СССР Ивану Большакову в 1942 году из Ташкента: «Я узнал (сначала по слухам, а потом получил и приказ) о назначении Пырьева. Признаюсь, я ошалел. Представить себе Пырьева, дающего творческие указания Эйзенштейну, Козинцову, Пудовкину и пр., просто невозможно, тем более, что этот товарищ не переваривает чужие картины и чужой успех. При всем моем уважении к энергии Пырьева, я считаю его недостаточно культурным (орфография автора сохранена – А.К.)».

3 октября 1964 года в газете «Известия» появилась статья «Звезды близкие и далекие, или Как зарвался знаменитый кинорежиссер», в которой рассказывалось, что на съемках фильма «Свет далекой звезды» Пырьев публично сыпал «такой площадной бранью, что ломовые извозчики нижегородской ярмарки, окажись они здесь, наверняка бы умерли от зависти». Далее в статье подробно говорилось об аморальности режиссера в личной жизни и особенно подчеркивалось, что «коммунист И. Пырьев не участвует в жизни своей партийной организации, пренебрежительно относится к товарищам, не посещает собрания, забывает платить членские взносы, а взносы в профсоюз не платил уже тринадцать лет».

Как бы там ни было, но после войны Иван Александрович Пырьев был также назначен главным редактором журнала «Искусство кино», руководил Домом кино, был директором киностудии «Мосфильм», в 1956-м выступил инициатором создания Высших режиссерских курсов при «Мосфильме» и возглавлял их по 1965 год. Активно опекал начинающих талантливых режиссеров – вызвал на «Мосфильм» Григория Чухрая, Александра Алова и Владимира Наумова со студии имени Довженко. Он практически силой заставил документалиста Эльдара Рязанова взяться за постановку музыкальной комедии «Карнавальная ночь», которая положила начало его карьере. По совету и протекции Пырьева Леонид Гайдай снял историко-революционную драму «Трижды воскресший», что помогло ему вернуться в кино после «опальной» комедии «Жених с того света», а затем громко заявить о себе в киноальманахе «Совершенно серьезно» (1961), также созданном под руководством человека, 120-летие со дня рождения которого мы отмечаем сегодня.

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