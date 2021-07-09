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Здоровье

Как пережить жару: советы врача (видео)

БелТА 47 0

Как пережить жару: советы врача (видео)

В жаркую погоду важно соблюдать ряд рекомендаций, которые позволят сохранить здоровье. Как пережить жару, рассказал заведующий ожоговым отделением БСМП Игорь Шпилевский.

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