Как пережить жару: рекомендации

Летом в аномально горячие дни, когда температура воздуха превышает отметку в 30 градусов, в организме человека меняются процессы терморегуляции, что дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Предупреждение выносит и санитарная служба города: жара грозит ослаблением иммунитета, ухудшением самочувствия, обострением хронических заболеваний и увеличением риска получить кишечную инфекцию. Поэтому следует принимать меры предосторожности. Какие, рассказывает заведующий отделом общественного здоровья Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии Игорь Шпаковский.

Сохраняйте водный баланс. С потом наш организм теряет много влаги, а с ней и полезные вещества. Из-за обезвоживания страдают почки, ухудшается работа мозга. В жару рекомендуется выпивать не меньше 2,5-3 литров жидкости в день. Отлично утоляют жажду морсы из клюквы, вишни, смородины и других ягод с кислинкой, вода с лимонным соком, негазированная минеральная вода, чай, особенно зеленый, так как он содержит антиоксиданты — вещества, регулирующие холестериновый обмен, и в отличие от черного чая и кофе не имеет танинов, которые учащают сердцебиение. Соки из пакетов и сладкие напитки помогают утолить жажду ненадолго. Людям с больным сердцем можно посоветовать не пить всякий раз, когда появляется жажда, а просто полоскать рот водой комнатной температуры. От алкоголя необходимо отказаться вообще, так как алкогольные напитки вызывают обезвоживание организма, что в жару только усугубит ситуацию, вызвав сердечный приступ, скачки давления. Кроме того, нельзя пить ледяные напитки. Это может привести к различным заболеваниям горла, в том числе к ангине.

Пища в жару должна быть легкой. Меньше мяса, горячих супов. Жирная калорийная пища, наваристые бульоны, жареное мясо дают много энергии для обогрева организма, что совсем не кстати в летнюю жару. Откажитесь от острых блюд и копченостей – они лишь усиливают жажду. Минимум соли. Лучшее первое в жару – холодник, окрошка, свекольник. Вместо мяса – отварная рыба, вместо гарнира – овощи, лучше всего свежие. Огурцы и помидоры, содержащие большое количество воды, не только снабжают организм жидкостью, но и забирают лишнее тепло. Вместо пирожных на десерт полезнее всего летом ягоды и фрукты.

Одежду выбирайте из легких натуральных тканей (хлопка, льна, шелка) светлых тонов с неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо- и теплообмен, и впитывание пота. Следует отказаться от ношения поясов и ремней, которые ухудшают кровообращение. В жару стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. Обувь должна быть открытой.

В жаркую погоду риск получить кишечную инфекцию увеличивается. Помните о правилах санитарной гигиены – тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой, мясо, рыбу обязательно проваривайте. Внимательно следите за сохранностью продуктов, всегда обращайте внимание на их дату изготовления и сроки хранения, проставленные на упаковке. Если покупаете продукт, на котором якобы случайно подтерт срок хранения или разорвана упаковка, лучше выберите другой или вообще купите его в другом месте. Воздерживайтесь от покупок скоропортящихся пищевых продуктов в местах, где отсутствует холодильное оборудование. Жара не простит даже малейшей небрежности в качестве еды.

Не забывайте о личной гигиене. Чаще мойте руки и принимайте душ. Это не только поможет защититься от инфекции, но и улучшит самочувствие. Рекомендуется в течение дня обрызгивать себя из пульверизатора чуть теплой водой. Именно она снимает с поверхности кожи тонкий липидный слой, открывая поры и заставляя кожу дышать. Холодная вода этого не делает. В жару так хочется окунуться в холодную воду или принять ледяной душ, однако именно этого делать нельзя: резкий температурный контраст может спровоцировать спазм сосудов и вызвать проблемы с сердцем, а переохлаждение – привести к простудным заболеваниям и даже пневмонии. Теплый душ (или ванна) поможет лучше наладить естественную терморегуляцию.

В помещениях обязательно включайте кондиционеры или вентиляторы либо завешивайте окна мокрыми простынями.

Особое внимание в жару детям! Детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды. Прогулки желательны в утренние (с 8 до 12 часов) и вечерние (после 18) часы. Пребывание детей на солнце в период с 12 до 17 часов возможно только при наличии головных уборов. Симптомы перегрева ребенка – покраснение кожи, повышенная температура, вялость, тошнота, беспричинные капризы, частое дыхание с одышкой, судороги и даже обморок. При первых их проявлениях с ребенка необходимо снять одежду, уложить его в горизонтальное положение, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. При потере сознания незамедлительно вызывайте скорую помощь. Выполняя эти простые рекомендации, даже в условиях аномальной жары можно сохранить здоровье свое и детей и в полной мере насладиться долгожданным и таким коротким летом.