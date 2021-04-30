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Общество

Как избежать беспокойства и повысить жизненный тонус? В ТЦСОН Ленинского района регулярно проходят психологические тренинги

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Как избежать беспокойства и повысить жизненный тонус? В ТЦСОН Ленинского района регулярно проходят психологические тренинги

Ощущение беспокойства знакомо всем людям. Некоторые люди подвержены тревоге в большей степени, чем остальные. Психологи отмечают, что склонность к беспокойству обусловлена темпераментом, воспитанием и наличием стрессовых ситуаций, пережитых в раннем возрасте, когда мы наиболее впечатлительны и связи между отделами мозга полностью не сформированы. Ощущение беспокойства знакомо всем, а вот как с ним бороться, знают далеко не все.  На этот и другие вопросы ответила психолог Цыганкова Мария Александровна учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска».

Так 27 апреля  в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло лекционно-просветительское занятие  на тему: «Шесть способов избежать беспокойства и повысить Ваш жизненный тонус». Встречи с психологом центра  проводятся регулярно, на них рассматриваются самые актуальные вопросы. Цель таких встреч – это  вовлечение пожилых людей в неформальное общение, повышение их социальной адаптации, сохранение психического и психологического здоровья, активизация внутреннего потенциала пожилого человека.

Встречу психолог провела совместно с врачом-валеологом. Валеолог – это  узкий специалист, который профессионально занимается вопросами здорового образа жизни, питания, закаливания, сохранения здоровья на физическом, социальном и психическом уровнях. Все участники встречи остались довольны занятием, они получили ответы специалистов на все интересующие их вопросы.

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