Как избежать беспокойства и повысить жизненный тонус? В ТЦСОН Ленинского района регулярно проходят психологические тренинги

Ощущение беспокойства знакомо всем людям. Некоторые люди подвержены тревоге в большей степени, чем остальные. Психологи отмечают, что склонность к беспокойству обусловлена темпераментом, воспитанием и наличием стрессовых ситуаций, пережитых в раннем возрасте, когда мы наиболее впечатлительны и связи между отделами мозга полностью не сформированы. Ощущение беспокойства знакомо всем, а вот как с ним бороться, знают далеко не все. На этот и другие вопросы ответила психолог Цыганкова Мария Александровна учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска».

Так 27 апреля в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошло лекционно-просветительское занятие на тему: «Шесть способов избежать беспокойства и повысить Ваш жизненный тонус». Встречи с психологом центра проводятся регулярно, на них рассматриваются самые актуальные вопросы. Цель таких встреч – это вовлечение пожилых людей в неформальное общение, повышение их социальной адаптации, сохранение психического и психологического здоровья, активизация внутреннего потенциала пожилого человека.

Встречу психолог провела совместно с врачом-валеологом. Валеолог – это узкий специалист, который профессионально занимается вопросами здорового образа жизни, питания, закаливания, сохранения здоровья на физическом, социальном и психическом уровнях. Все участники встречи остались довольны занятием, они получили ответы специалистов на все интересующие их вопросы.