К сведению организаций и ИП. Предусмотрен особый порядок передачи сведений об использовании унифицированных контрольных знаков за 3 квартал 2021 года

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь для субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками (далее – УКЗ), письмом от 14.07.2021 № 8-2-12/33360 «О передаче сведений об использовании унифицированных контрольных знаков» разъяснило следующее.

С 08.07.2021 вступила в силу новая редакция Указа Президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров» (далее – Указ № 243), в соответствии с которой товары считаются маркированными, если на них или их упаковку в установленном Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным им органом порядке нанесены УКЗ и достоверные сведения о таких товарах и УКЗ содержатся в государственной информационной системе маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации (далее – система маркировки).

Согласно подпункту 3.1 пункта 3 Положения о функционировании государственной информационной системы маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации (далее – Положение о функционировании системы маркировки), утвержденного Указом № 243, информация об использовании УКЗ передается в систему маркировки не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (для индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – ежеквартально не позднее первого числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом).

Для признания товаров маркированными с соблюдением требований законодательства субъект хозяйствования должен передать в систему маркировки информацию об использованных УКЗ (контрольных (идентификационных) знаках, приобретенных до 08.07.2021, далее – КИЗ) до осуществления оборота товаров, но не позднее сроков, установленных подпунктом 3.1 пункта 3 Положения о функционировании системы маркировки.

В целях установления максимально комфортного для субъектов хозяйствования периода в части организации своих производственных процессов, обеспечивающих внесение в систему маркировки информации об использовании УКЗ (КИЗ), полагаем возможным в период с 08.07.2021 по 30.09.2021 передачу информации об использовании УКЗ (КИЗ) в систему маркировки признать правом, а не обязанностью субъектов хозяйствования. При этом субъекты хозяйствования обязаны не позднее 20.10.2021 (индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – не позднее 01.11.2021) передать в систему маркировки информацию об использовании УКЗ (КИЗ) для маркировки товаров за период с 08.07.2021 по 30.09.2021. По 20.10.2021 (индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – по 01.11.2021) могут осуществлять оборот товаров, маркированных в период с 08.07.2021 по 30.09.2021, независимо от наличия или отсутствия информации об УКЗ (КИЗ) в системе маркировки.