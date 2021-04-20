Юные туристы соревновались в ловкости и смекалке в рамках зачетного мероприятия «Властелин леса»

Финальный 6 этап «Контрольно-туристский маршрут» зачётного мероприятия «Властелин леса» ГУО «ЦТКиЭ г. Бобруйска» прошёл 17 апреля 2021г. на спортивном полигоне «Еловики – 1». В лес с рюкзаком и компасом отправилось 12 объединений по интересам Центра туризма, чтобы помериться силами между командами и увлекательно провести выходной день на природе с единомышленниками.

Организаторы разработали маршрут на 5,5 км по пересечённой местности с разнообразными искусственными и естественными препятствиями, на которых ребятам необходимо было проявить не только ловкость и смекалку, но и продемонстрировать полученные на занятиях в учебных классах навыки в зимний период.

Ранним утром на пересечении улиц Гоголя и Гагарина к православному храму в честь преподобного Серафима Саровского – месту старта, стали сходиться юные туристы. Пройдя предстартовую проверку, команды по очереди «растворялись» в чаще весеннего леса. Умение ориентироваться по карте в заданном направлении помогало ребятам самостоятельно находить этапы с дистанциями, а знание природных объектов добавляло баллов к призовому месту. На маршруте участники похода наводили гать, переправлялись по параллельным перилам через озеро и по бревну через лощину, распознавали и завязывали туристские узлы, транспортировали на носилках пострадавшего, с помощью верёвки прыгали маятниковым способом на различные расстояния, определяли экологические нарушения и нарушения быта на бивуаке, готовили походную кашу на костре. По пути ребята могли видеть, как расцвели мать-и-мачеха, ветреница лесная, медуница, виола. Все эти растения занесены в Красную книгу Беларуси, а некоторые из них и Европы. Лес восхищал ребят необъятными размерами деревьев: дубами, соснами, грабами, осинами, черными ольхами и елями, а вышедшие из берегов ручейки, предавали колорит всему маршруту.

Всем командам удалось пройти маршрут и выполнить задания. Шестилетние туристы буквально «наступали на пятки» опытным восемнадцатилетним участникам и уступали старшим, разве что в скорости прохождения этапов. Результаты определялись по двум возрастным группам: младшая - до 13 лет и старшая 14 - 18 лет. Призовые места заняли объединения под руководством педагогов дополнительного образования: