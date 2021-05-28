Юные спортсмены получили желтые пояса по айкидо

26 мая в Бобруйском представительстве Белорусской Федерации Айкидо на базе ДЮСШОР № 3 состоялись аттестационные экзамены по Айкидо для детей. В них приняли участие мальчики и девочки сразу из двух групп: занимающиеся в СДЮШОР № 3 и Фитнес-клубе «Днепровец» в возрасте от 7 до 13 лет.

Не только взрослым занимающимся, но и молодым ученикам необходимо постоянно проверять и подтверждать свой уровень. Такой проверкой служит экзамен, на котором ребята демонстрируют свои знания и приобретённые навыки. Все ребята показали хороший уровень подготовки и были аттестованы на 9-е, 8-е и 7-е Кю. А трое из них: Миткевич Кирилл, Кузьмин Олег и Лахненко Алексей получили свои первые цветные пояса – жёлтого цвета.

В рамках данного мероприятия состоялись соревнования по силовой борьбе (по правилам сумо). Борьба была не шуточная, как и накал страстей. Все ребята выступили достойно.

В возрастных категориях места распределились следующим образом:

Младшая (7-8 лет)

1 место – Кира Бойко;

2 место – Дмитрий Селинский;

3 место – Елисей Вашкевич.

Средняя ( 9-11 лет)

1 место – Ангелина Клейнова;

2 место – Егор Черненко;

3 место – Назар Еремеев.

Старшая (12-13 лет)

1 место – Олег Кузьмин;

2 место – Ярослав Субботкин;

3 место – Георгий Чернов.

В абсолютной категории победителем стал Георгий Чернов.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов и побед!