Юные бобруйчане – призеры и победители первенства Республики Беларусь по боксу

17-22 мая в Республиканском Центре Олимпийской подготовки «Стайки» прошло Первенство Республики Беларусь по боксу среди спортсменов до 18 лет.

Бобруйчане завоевали четыре золотых медали из десяти возможных. Так, Владислав Кузнецов - воспитанник отделения бокса «Бобруйской СДЮШОР» и тренера Сергея Болбаса, - боксируя для себя в старшей возрастной группе и одержав четыре победы на этом турнире, в том числе в финале над Призером Чемпионата Европы, Мастером спорта из Минска Даниилом Титко, занял первое место.

Также Алексей Коктиков - воспитанник «Бобруйской СДЮШОР и тренера Евгения Музычина, Сергея Болбаса и Александра Шалаева, - занял первое место и был признан Лучшим боксером турнира. А его тренер Александр Шалаев - Лучшим тренером.

Еще один воспитанник «Бобруйской СДЮШОР» и тренера Сергея Болбаса Никита Гарбуз занял второе место. В общую копилку успеха внесли свою лепту и воспитанники спортивной школы «Шинник» и Училища Олимпийского резерва.