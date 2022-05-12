Известны итоги Республиканского конкурса пианистов имени В.В. Оловникова

По итогам конкурса лауреатами I степени в номинации «Фортепианный ансамбль» в разных возрастных группах стали участники из Минска и Гомеля.

Бобруйчане из ДШИ №2 им. В.В. Оловникова Яна Приходько и Анастасия Сидоренко (преподаватель – Алла Венглинская), Анастасия и Елизавета Кажан (преподаватель – Татьяна Кисель) – лауреаты II степени, Макар Чайка и Андрей Жевнеров (преподаватели – Ольга Стельмакова и Наталья Салтыкова), Арина Соловьева и Дмитрий Южик (преподаватели – Людмила Винникова и Виолетта Бруйло) – лауреаты III степени. Участники из бобруйской ДШИ №1 им. Е.К. Тикоцкого Ульяна Бондарчук и Ксения Мазейко (преподаватель – Викторина Кочеткова) стали лауреатами III степени.

В номинации «Фортепиано. Соло» Гран-при завоевала Софья Щербакова из Солигорской ДШИ (преподаватель – Светлана Петрович), лауреаты I степени – учащиеся ДШИ №2 им. В.В. Оловникова Таисия Алексеева (преподаватель – Лариса Рожкова), Виктория Кривошеенко (преподаватель – Татьяна Клюева), а также ребята из Гомеля, Могилева, Витебска, Солигорска, Смолевичей и Минска. Высокие результаты показали юные бобруйские пианисты ДШИ №2 Стефания Перхова (преподаватель – Ольга Василевская) – лауреат II степени, Елизавета Кажан (преподаватель – Татьяна Кисель) – лауреат III степени. Поздравляем победителей!