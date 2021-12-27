Ирина Курочкина и Ванесса Колодинская в числе лучших атлетов года

Белорусская федерация борьбы назвала лучших атлетов 2021 года, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

Лучшим спортсменом года в вольной борьбе стал серебряный призер Игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов.

В женской борьбе лучшей признали серебряную медалистку Игр в столице Японии Ирину Курочкину, которая разделила победу в данной номинации с бронзовым призером Олимпиады в Токио Ванессой Колодинской.

Лучшим борцом греко-римского стиля стал серебряный призер чемпионатов Европы и мира Кирилл Маскевич.

В номинации «Открытие года» первенствовала чемпионка мира в возрастной категории U-20 Алеся Гетманова.

В номинации «Прорыв года» викторию праздновал чемпион мира U-20, бронзовый призер чемпионата Европы U-20, серебряный призер чемпионата мира U-23 Павел Глинчук.

Новый соревновательный сезон мастера древнего единоборства откроют с 12 по 16 января в Солигорске. Город калийщиков примет чемпионат страны во всех трех стилях борьбы.