Готовь сани летом. Как Бобруйск пережил зиму и готовится к следующей

На очередном заседании Бобруйского гор­исполкома во главе с его председателем Александром Студневым 24 мая обсудили вопрос о работе городского хозяйства в осенне-зимний период 2020-2021 годов и подготовке к предстоящему. Детально остановились и на реставрации городских артерий – планах по ремонту дорожного покрытия. В работе приняли участие заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил ­Желудов.

На заседании горисполкома было отмечено, что в прошедший осенне-­зимний период было обеспечено устойчивое теплоснабжение потребителей, не было его серьезных аварийных отключений. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства укомплектованы аварийными бригадами. В прошлом сезоне коммунальщики заменили без малого 10 километров тепловых сетей, опередив плановые показатели – 103 процента к установленному заданию.

Результатом эффективной работы по подготовке к минувшему отопительному сезону стало и получение пас­портов готовности в полном объеме. Но были здесь и недочеты: из 704 паспортов готовности потребителей тепловой энергии 44 были получены с нарушением срока. Александр Викторович дал строгую оценку данному вопросу: необходимо призывать к ответственности тех, кто безответственно подходит к вопросу подготовки к грядущим холодам – в этом сезоне не должно быть ни одного нарушения срока.

Отметили также слаженную работу служб и в период экстремальных снегопадов: коммунальщики работали в усиленном режиме, для расчистки улиц и дворовых территорий привлекалась техника предприятий и организаций города. К минувшему сезону было заготовлено 12000 тонн песко-соляной смеси, к наступающему планируют еще больше.

Не дали замерзнуть и жителям индивидуальной застройки, твердыми видами топлива город обеспечил их в полном объеме: населению реализовали 3800 тонн брикета и 4400 кубометров дров. Однако в этой части вопроса Александр Викторович дал поручение свести к минимуму использование печного отопления в домах бобруйчан – переводить на отопление от сетей газоснабжения или с использованием энергии на нужды отопления. Это в первую очередь важно для безопасности горожан. статистика пострадавших от пожаров, причиной которых становятся неисправные печи, к сожалению, неутешительна.

Прозвучали цифры и по предстоящим работам на этот год. Запланирован ремонт 21 тыс. квадратных метров кровли, чуть более 3000 погонных метров стыков стеновых панелей, 63 кубометра тепловой изоляции. Одно из самых значимых мероприятий – проверка приборов учета тепловой энергии. В жилом секторе необходимо заменить 380 секций радиаторов, подготовить 1128 домов, обслуживаемых предприятиями ЖКХ. В планах также текущий ремонт 14 километров сетей наружного освещения, светильников, ревизия шкафов наружного освещения и установка дополнительных светильников на пешеходных переходах. Значительные работы ожидаются по подготовке объектов водопроводно-­канализационного и теплового хозяйства города: замена 10,4 км тепловых сетей, 6,4 км водопроводных и 5,1 км канализационных – работы уже ведутся, но темпы еще недостаточные.

Отдельный пункт в списке обсуждения – ремонт дорог. Тема актуальная, ведь любой водитель хочет прокатиться с ветерком по гладкой дороге, а не считать колесами ямы, выбоины и трещины, которые образовались в заснеженную морозную зиму. Весна не радовала погожими деньками, но сейчас погода благоволит ремонтным работам, а дорожное полотно отмечено красным в списке дел сотрудников БУКДДЭП.

Для поддержания улично-дорожной сети в надлежащем транспортном состоянии в 2021 году запланированы работы по ремонту и усовершенствованию покрытия в объеме 62 тыс кв. м. Из них уже сейчас отремонтировано около 20 тыс. кв. м. В настоящий момент ведутся работы по капитальному ремонту ­улично-дорожной сети улицы Интернациональной и проспекта Строителей. Выполняются также работы по текущему ремонту улиц, являющихся продолжением республиканских и местных автомобильных дорог за счет субвенций, выделяемых из республиканского дорожного фонда.

Председатель горисполкома за­острил внимание и на нанесение разметки – темп работ нуж­дается в ускорении. Проезжая часть, пешеходные переходы, тротуары, велодорожки – несколько дней Александр Викторович дал коммунальщикам для нанесения разметки на улице Минской (от улицы Крылова до Белой церкви) и на участке от площади Победы до Ледового дворца): здесь работы должны быть выполнены в первую очередь. Градоначальник поставил ремонт дорог на особый контроль, ведь от их качества напрямую зависит безопасность дорожного движения.

– Обсуждая такие же вопросы в облиспол­коме, в целом приходим к выводу, что по многим направлениям подготовки и прохождения осенне-зимнего периода Бобруйск можно смело поставить в пример другим регионам, но вместе с тем мы должны понимать, что за такой планомерной работой прежде всего стоит кропотливая работа по определению проблемных мест и их решению. сегодня на заседании многие моменты, которые необходимо решить, успешно определены, – подвел итог Руслан Страхар.