0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Вытокі. Крок да Алімпу

Гости фестиваля «Вытокі» посетили выставку «Кола часу»

65 0

Гости фестиваля «Вытокі» посетили выставку «Кола часу»

Выставка современного белорусского искусства «Кола часу» и выставка детского рисунка «Мой крок да Алiмпу» открылись в Бобруйском художественном музее 15 июля.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿