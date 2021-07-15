Выставка «Кола часу» открылась в рамках фестиваля «Вытокі»

Выставка современного белорусского искусства «Кола часу» и выставка детского рисунка «Мой крок да Алiмпу» открылись в Бобруйском художественном музее 15 июля. Экспозицию представила художественная галерея «АртХаос» в рамках проведения республиканского культурно-спортивного фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу».

– Зрители увидят 30 работ белорусских художников, работающих в разных жанрах и направлениях. Фестиваль называется «Вытокі» – это то, откуда идут наши корни. Выставка «Кола часу» – жизнь, которая движется и изменяется, в кружении времени меняемся мы и наш мир. Эти явления имеют тесную связь и перекликаются: где бы мы ни были, все равно возвращаемся к истокам, на малую родину, пусть даже в мыслях, – пояснила идею выставки директор галереи «АртХаос» Лилия Лукашенко. – Окунаясь в работы художников, мы переживаем вместе с ними их чувства, эмоции, воспоминания, отраженные в живописи. Глядя на картины, понимаем: куда бы ни забросила жизнь, наша Родина там, где родились и выросли.

В зале также расположилась выставка конкурсных работ юных художников, ребят от 7 до 12 лет. Зрители могут проголосовать за понравившийся рисунок на спортивную тематику. Победители получат призы на празднике в субботу.

Завершилось мероприятие содержательной интересной лекцией-презентацией «Современное белорусское изобразительное искусство».

В Бобруйске выставка «Кола часу» продлится совсем недолго, всего лишь до 21 июля. Следующий пункт показа – Солигорск. Спешите видеть прекрасное!

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича