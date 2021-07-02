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Город

Горисполком выясняет мнения граждан по вопросу изменения границ города

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Горисполком выясняет мнения граждан по вопросу изменения границ города

На основании статьи    17 Закона Республики Беларусь от 05.05.1998 № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» Бобруйский городской   исполнительный комитет проводит общественное обсуждение по выяснению мнения граждан по вопросу изменения границ города Бобруйска и Бобруйского района.

В соответствии с Генеральным планом города Бобруйска в городскую черту г. Бобруйска включаются всего 69,76 га территорий, из них:

  • земли государственного лесохозяйственного учреждения «Бобруйский лесхоз» площадью 58,09 га, в том числе: для усадебной застройки - 1,95 га; для включения в городской лесопарк – 56,14 га;
  •  земли открытого акционерного общества «Совхоз Киселевичи» площадью 4,58 га;
  •  земли общества с ограниченной ответственностью «Бобруйский тепличный комбинат» площадью 3,52 га;
  • земли Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго» площадью 3,57 га.

Генеральным планом определено, что на землях микрорайонов № 7 и № 8 будет организовано строительство многоквартирных жилых домов.

Граждане, чьи права и законные интересы затрагивает вышеуказанное изменение границ города Бобруйска и Бобруйского района, имеют право высказать мнение по данному вопросу в течение одного месяца с даты опубликования извещения в средствах массовой информации и его размещения в глобальной компьютерной сети Интернет посредством обращения в Бобруйский городской исполнительный комитет. Мнения граждан, направленные с нарушением указанных формы и сроков, рассмотрению не подлежат.

Мнения граждан принимаются:

  • в письменной форме по адресу: 213800 г. Бобруйск, пл. Ленина, 1, Бобруйский городской исполнительный комитет;
  • в электронной форме: http://bobruisk.gov.by (официальный сайт Бобруйского городского исполнительного комитета), адрес электронной почты bobruisk-sait@mogilev.by.

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