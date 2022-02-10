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ФСБ: Организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в России, странах СНГ и Донбассе является гражданин Украины

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ФСБ: Организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в России, странах СНГ и Донбассе является гражданин Украины

В Федеральной службе безопасности Российской Федерации рассказали, что организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в России, странах СНГ и Донбассе является гражданин Украины. Об этом сообщает Bobrlife со ссылкой на телеграм-канал российского информационного агентства «ТАСС».

«ФСБ и МВД ведут розыск причастных к массовым рассылкам об угрозах взрывов в России, странах СНГ и Донбассе», – также говорится в сообщении.

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