ФСБ: Организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в России, странах СНГ и Донбассе является гражданин Украины
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В Федеральной службе безопасности Российской Федерации рассказали, что организатором массовых рассылок об угрозах взрывов в России, странах СНГ и Донбассе является гражданин Украины. Об этом сообщает Bobrlife со ссылкой на телеграм-канал российского информационного агентства «ТАСС».
«ФСБ и МВД ведут розыск причастных к массовым рассылкам об угрозах взрывов в России, странах СНГ и Донбассе», – также говорится в сообщении.
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