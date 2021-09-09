ФОТОРЕПОРТАЖ: Один бой на Чемпионате страны по боксу
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
В Бобруйске с 6 по 11 сентября проходит Чемпионат Республики Беларусь по боксу. Участие в нем принимают лучшие боксеры страны. Уже завтра, 10 сентября, состоятся полуфинальные бои. Начало дневной сессии в 12:00. Вечерней — в 16:00.
Финальные поединки состоятся 11 сентября, начало в 12:00.
Информация! Бобруйчан и гостей города приглашают посетить бои, которые проходят в рамках Чемпионата ежедневно по адресу: ул. Ульяновская, 35/31 в спортивном зале. Организаторы убедительно просят соблюдать масочный режим.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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