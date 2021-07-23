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ФОТОФАКТ: В Токио начал работу пресс-центр Олимпийских игр

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ФОТОФАКТ: В Токио начал работу пресс-центр Олимпийских игр

В Токио заработал пресс-центр для журналистов, которые освещают Олимпийские игры.

Фото Оксаны Манчук.

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