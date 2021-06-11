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Фотофакт: на улице 50-летия ВЛКСМ продолжается укладка асфальта

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Фотофакт: на улице 50-летия ВЛКСМ продолжается укладка асфальта

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