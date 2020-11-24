Фотофакт: около «Бабушкиной крынки» установили елку
112 0
0
Фотографии: Виктор Чабан
На фото: установленная праздничная ель возле проходной Бобруйского филиала холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».
Читайте
также
также
-
Фотофакт: около «Бабушкиной крынки» установили елку
-
Бобруйчане проходят испытания по математике в рамках ЦТ
-
ФОТОФАКТ: Бобруйская крепость – выдающееся оборонительное сооружение Беларуси
-
Вера сильнее! Бобруйчане освящают куличи и пасхи
-
По Нью-Йорку шагает «Мистер Рождественская елка»
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости