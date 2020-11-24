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Фотофакт

Фотофакт: около «Бабушкиной крынки» установили елку

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Фотофакт: около «Бабушкиной крынки» установили елку

На фото: установленная праздничная ель возле проходной Бобруйского филиала холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

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