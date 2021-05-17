ФК «Белшина» одержал победу над «Арсеналом» в рамках чемпионата Беларуси по футболу

В матче шестого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты «Белшины» на домашнем стадионе «Спартак» одержали победу со счетом 2:0 над лидером турнирной таблицы – футбольным клубом «Арсенал». С первых минут противостояния команд было понятно, что и хозяева, и гости нацелены исключительно на победу. Сложно сказать, что кто-то завладел инициативой, атаки накатывали то на одни, то на другие ворота. Фортуна улыбнулась «красно-черным» на 20-й минуте. Защитник «Арсенала» Дмитрий Климович неудачно обработал мяч, потерял его, а затем, пытаясь вернуть, совершил фол в своей штрафной. Полузащитник бобруйчан Алексей Пустозеров при исполнении пенальти был безупречен. В конце первой 45-минутки Рамазан Исаев, после передачи Алексея Скворчевского, имел отличный шанс увеличить разрыв в счете, но мяч пролетел чуть мимо ворот. 1:0 – с такими цифрами на табло команды ушли на перерыв.

А вот во втором тайме, на 69-й минуте Рамазан возможность отличиться не упустил. Убежав тет-а-тет с вратарем «канониров», сильно пробил, и «Белшина» повела уже со счетом 2:0. Кстати, на 59-й минуте защитник «Арсенала» Валерий Карницкий за грубую игру получает первое предупреждение, а спустя две минуты за аналогичное нарушение –красную карточку, гости остаются в меньшинстве…

– Поздравляю всех с победой! – сказал по завершении матча главный тренер ФК «Белшина» Виталий Павлов. – Приятно, что одержали ее на домашнем стадионе. К сожалению, с «Крумкачами» на выезде не получилось, хотя перспективные моменты были и в том матче. Сегодня Исаев первый свой шанс не использовал, благо, второй момент реализовал. Забивать голы – задача нападающего. Поведя 2:0, немного легче нам стало, плюс удаление у гостей. Вообще, было жарковато, у ребят даже мышцы «прихватывало». Но самое главное – решили текущую задачу, будем двигаться дальше. Восстанавливаемся, и готовимся к выездному матчу с «Шахтером».