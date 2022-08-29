В борьбе с «Динамо» до финишного свистка

В минувшую субботу в матче 19 тура чемпионата Республики Беларусь по футболу «Беларусбанк – Высшая лига» футболисты «Белшины» на домашнем «Спартаке» сыграли вничью 0:0 с ФК «Динамо-Минск».

Да, эта встреча так и завершилась с нолями на табло, но ничья получилась довольно боевой, с массой голевых моментов и, наверняка, понравилась болельщикам. Уже на 7-й минуте Илья Кухарчик после подачи углового наносил дальний удар по воротам гостей, но мяч просвистел выше перекладины. А на 26-й минуте в ходе быстрой контратаки Илью толчком в корпус снесли с ног в штрафной «Динамо», арбитр матча нарушение правил не усмотрел… На 33-й минуте мог вывести свою команду вперед Ислам Чесноков, но и его удар в одно касание пришелся выше ворот. Буквально через три минуты из неудобного положения с угла вратарской эффектный удар пяткой от Дмитрия Гомзы – на месте голкипер динамовцев. Еще через две минуты мяч оказался в сетке ворот гостей, однако этот гол Чесноков забивал из положения «вне игры».

Во втором тайме характер игры существенно не изменился. Уже на 3-й минуте после свистка Илья Васильев пробивал свой коронный штрафной, но на этот раз переиграть вратаря «Динамо» не получилось. Еще через минуту мяч после удара головой бобруйского нигерийца Мусы Иса попадает в штангу ворот. На 52-й и 64-й минутах очередные голевые моменты не реализовывает нападающий «Белшины» Дмитрий Гомза… Нельзя не отметить в этом матче и игру голкипера «красно-черных» Артема Денисенко, не раз выручавшего свою команду в ходе атак гостей. А счет на табло в этот день так и не изменился – 0:0.

– Считаю, что сегодня мы добились положительного результата, – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Белшина» Альберт Рыбак. – По самоотдаче, по желанию выиграть мы не уступили сопернику. Да, в позиционной игре, может, и отдали территорию, но создавали опасные контрвыпады. К сожалению, хорошие моменты не смогли реализовать. Соперник был достойным, поэтому результат – заслуженный. Я доволен и командой, и итогом встречи.

Следующий матч «красно-черные» проведут 3 сентября на выезде с ФК «Витебск».