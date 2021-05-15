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ФК “Белшина-2” в матче второго тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги одержал победу со счетом 3:0 над ФК “Костюковичи”

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ФК “Белшина-2” в матче второго тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги одержал победу со счетом 3:0 над ФК “Костюковичи”

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