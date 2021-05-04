Экономию в 4,5 тысячи тонн условного топлива должны принести энергоэффективные мероприятия, внедряемые на «Белшине»

Постоянно работают над обновлением ассортимента выпускаемой продукции, повышением ее качества и снижением себестоимости, совершенствованием действующего оборудования специалисты технологических и конструкторских служб ОАО «Белшина».

Планами предприятия на текущий год предусмотрено внедрение 16 мероприятий, которые с учетом разработок минувшего года принесут экономию в 4,5 тысячи тонн условного топлива, сообщает Департамент по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации Беларуси. Одно из наиболее быстро окупаемых мероприятий — внедрение высокоэффективной тепловой изоляции на технологических гребенках гидравлических прессов 64", которое завершилось в начале апреля.

Учитывая, что запорно-регулирующая арматура на гидравлических прессах по проекту находится без тепловой изоляции, специалисты «Белшины» разработали проект на внедрение высокотемпературной, быстросъемной тепловой изоляции на технологическую гребенку. На один гидравлический пресс было установлено порядка 70 чехлов, а общее их количество превышает 1100 штук.

Планируемый энергетический эффект от внедрения этого мероприятия будет достигнут за счет исключения ненормативных потерь тепловой энергии и составит около 450 тонн условного топлива.